ألمانيا تسجل أكثر من 163 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 6700

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 163400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة نحو 700 حالة منذ أمس الأحد، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6728 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة 68 منذ أمس.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 132700 مصاب من الفيروس.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 43200 إصابة)، و1933 حالة وفاة على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 33400 حالة إصابة، و1287 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد عن 32300 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1422 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (4ر330 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 6ر196 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الثلاثاء، تراجع معدل الاستنساخ إلى 74ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى ما يتراوح بين 7 و8 أفراد في المتوسط.