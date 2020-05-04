وزير سنغافوري: سنبحث رفع الإغلاق الجزئي إذا توفرت معايير معينة

قال وزير الصحة السنغافوري جان كيم يونج، اليوم الاثنين، إن بلاده ستبحث رفع إجراءات الإغلاق الجزئي الذي تفرضه، في حال توفرت معايير معينة، من بينها تراجع انتشار الفيروس في المجتمع الأوسع، وأيضا تراجع انتشاره بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج"، بأن وزارة الصحة أكدت تسجيل 573 حالة إصابة جديدة بالفيروس حتى ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، معظمهم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في المهاجع الخاصة بالعمال الأجانب.

وستحتاج حكومة سنغافورة إلى إجراء تقييم عالمي للوضع ولكل دولة على حدة، لكي تتمكن من الإبلاغ عن مدى ونهج إعادة فتح حدودها.

وقال جان: "من المرجح أن نبدأ بشكل صغير وانتقائي من أجل إعادة فتح حدودنا، وأن نستمر في فرض مزيج من متطلبات العزل والفحوصات، لحماية أنفسنا من الحالات الجديدة القادمة من الخارج، والتي تؤدي إلى انتشار الفيروس في المجتمع".