سلطت قناة العربية الضوء على قصة شاب عراقي يدعى أسعد كامل، مصاب بالشلل الرباعي، ورغم ضيق حاله ماديا إلا أنه يخصص وقته وجهده وأغلب يومه في التجول من العصر حتى الفجر، لتقديم المشروبات الساخنة لرجال الأمن العراقي.



ويتجول أسعد مستخدما عربة صغيرة مخصصة للمصابين بالشلل على نقاط التفتيش، ويقدم المشروبات الساخنة لرجال الأمن العراقي في هذه النقاط، معتبرا أن هذا أقل ما يستطيع تقديمه.



ويقول أسعد، إنه من الضروري أن يقدم الشعب لرجال الأمن الذي يبذلن الكثير، وأن تقديمه للمشروبات الساخنة أقل ما يمكن تقديمه.



وبلغت إصابات العراق من فيروس كورونا المتجد نحو 3 آلاف حالة، فيما تجاوزت حالات الشفاء الألف، ووصلت الوفيات إلى 97 حالة، بينما تطبق السلطات حظرا جزئيا يبدأ من السادسة مساء وينتهي في السابعة صباحا.

