الجزائر تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل لوقف الأعمال العدائية في العالم

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنبن، مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل من أجل الخروج بقرار لوقف الأعمال العدائية في العالم فورا، "لاسيما في اليمن وليبيا، إلى جانب الأراضي التي تعيش الاحتلال مثل فلسطين والصحراء الغربية" حسبما أفاد بيان للرئاسة الجزائرية.

وبحسب البيان، قال الرئيس تبون في كلمته التي ألقاها في قمة البلدان غير المنحازة التي انعقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس "إن القمة تنعقد في سياق دولي تشوبه القرارات الأحادية لمجابهة الوباء، وهذا الأمر مبعث قلق عميق و تحد للدول والحكومات وحافز في الوقت ذاته للعمل متعدد الأطراف".

وأضاف الرئيس تبون: "التحديات التي تفرضها الجائحة تنبئ بتغيير جذري في العلاقات الدولية، وتضع حركة دول عدم الانحياز أمام مسؤولياتها لنشر السلم والأمن الدوليين".

وفي الشأن الداخلي، أشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر قامت باتخاذ عدة إجراءات للاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية لمجابهة وباء كورونا المستجد(كوفيد-19)، وتدابير اقتصادية تحد من آثاره وتساعد على عودة وتيرة الإنتاج الطبيعية، بالإضافة إلى خطة تضامنية مع الفئات الهشة خلال انتشار الجائحة، فضلا عن إجلاء رعايانا العالقين في مختلف دول العالم وفق تدابير وقائية.

كما أكد الرئيس الجزائري على ضرورة "الوصول الفعال وفي الوقت المناسب إلى أي لقاحات مستقبلية، لكل الدول خاصة النامية منها، ودعم جهود منظمة الصحة العالمية".