 بريطانيا تخطط لعقد جلسة تسليم أسانج للولايات المتحدة في سبتمبر - بوابة الشروق
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بريطانيا تخطط لعقد جلسة تسليم أسانج للولايات المتحدة في سبتمبر

لندن - د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 7:11 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 7:11 م

قالت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، إنها تعتزم الاستمرار في إجراءات تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، بعد تأجيل جلسة استماع كانت مقررة هذا الشهر في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت محكمة ويستمنستر، إنها ستحاول إيجاد محكمة بريطانية أخرى لديها إمكانية لعقد محاكمة تستمر ثلاثة أسابيع لجلسة تسليم أسانج في سبتمبر المقبل.

ووافق محامو أسانج والحكومة الأمريكية في جلسة الأسبوع الماضي على أن الإغلاق في بريطانيا بسبب فيروس كوفيد- 19 جعل من الصعب الإعداد لجلسة الاستماع المقررة وعقد جلسة استماع مناسبة هذا الشهر.

وتتهم وزارة العدل الأمريكية أسانج /48 عاما/ بالتآمر مع محلل أجهزة الاستخبارات العسكرية السابق تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010 .

وواصل أنصار أسانج المحتجز احتياطيا في سجن بلندن، إثارة المخاوف بشأن حالته الصحية، وحثوا المحكمة على الإفراج عنه بكفالة.


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