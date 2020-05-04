إزاي تحمي نفسك وجنينك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

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وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، عددًا من النصائح للسيدات الحوامل؛ لحماية أنفسهن والأجنة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة حملهن.

وشملت النصائح التي نشرتها وزارة الصحة في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التالي:

- الالتزام بمواعيد الأدوية.

- الالتزام بالاتصال بالطبيب المختص.

- عدم حمل الأشياء الثقيلة.

- الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.

- التركيز على تناول الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية التي تحتوي على عنصر الكالسيوم.

- التزويد من شرب المياه.

- تزويد الوجبات بمرات أكثر، وكميات أقل.

- عمل كمادات مياه ساخنة على منطقة البطن، وأخرى باردة على منطقة الظهر.

- متابعة الوزن والاهتمام بالحركة.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بالمياه والصابون بشكل متكرر لمدة 20 ثانية.

- عدم لمس الوجه والعينين والفم.

- عدم توقف النشاط والتمشية، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر مع أي شخص آخر.

- الحفاظ على نسبة المياه بشكل كافي، والراحة بشكل كامل.

- التواصل الفوري هاتفيًا مع الطبيب في حالة ظهور أعراض كالسعال وارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت وزارة الصحة أنه لا دليل يثبت أن الجنين في عرضة للإصابة بفيروس كورونا في حالة إصابة الأم، ناصحة بإرضاع الطفل بلبن الأم؛ لأنه الأنسب لتقوية مناعة الطفل، حتى في حال كانت الأم حاملة للفيروس.

وشددت على التزود بالمعلومات عن الحمل والرضاعة من المصادر الموثوقة فقط.