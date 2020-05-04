المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة: اقتربنا من دحر الإرهاب بالكامل في سيناء

كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أنه لا يستطيع أحد الإعلان أنه تم القضاء على الإرهاب بنسبة 100% لأنه ظاهرة عالمية ومتجددة، موضحا أن القوات المسلحة أنجزت الكثير في مواجهة هذه الظاهرة، ودمرت الكثير من البؤر واستهدفت الكثير من الأفراد وصولا إلى دحر الإرهاب قريبا في سيناء.



أضاف الرفاعي، خلال مداخلة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن منذ بداية العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب التي أطلقتها القوات المسلحة في الفترة الماضية نثمن تقديم أهالي سيناء الدعم للقوات المسلحة كما هو معتاد منهم خلال الحرب على الإرهاب وقبلها في حرب 73 وغيرها.



وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن الجيش يعمل على مدار الساعة لتأمين الطرق والمناطق في سيناء وتأمين المدارس والبنية التحتية ومحطات المياه والغاز والكهرباء وتطويرها أيضا، موضحا أن شهداء القوات المسلحة والشرطة يكون في مقابلهم الكثير من الإنجازات والنجاح تم على الأرض.



وأشار إلى أن شمال سيناء يهاجم بها قوات من الجيش والشرطة الكثير من البؤر الإرهابية، وينظمون عمليات نوعية متنوعة فور اكتشاف هذه البؤر، وعمل عمليات استباقية لفرض السيطرة واستكمال عمليات النجاح للقوات المسلحة في سيناء.



وكانت القوات المسلحة أعلنت في بيان رسمي أنه تم القضاء على 126 إرهابيا خلال 22 مداهمة و16 عملية نوعية في سيناء.