الروابط الإسلامية في ألمانيا تضع خطة لإعادة فتح المساجد

طرح المجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا (كيه آر إم) اليوم الاثنين خطة تتألف من 16 إجراء لفتح حذر للمساجد.

وأعلن المجلس أن الخطة تم إعدادها بناء على تشاور وثيق مع جمعيات مساجد ووزارات وسلطات صحية، وأنها ينبغي أن تكون دليلا مرشدا لجمعيات المساجد وروادها.

وتقضي الخطة بإعادة صلوات الجماعة في المساجد، وفقا لشروط، في الأوقات التي يقل فيها عدد المترددين في الفجر والظهر والعصر والمغرب، فيما ستظل صلوات الجماعة معلقة في الأوقات التي يكثر فيها عدد المصلين كصلاة العشاء في شهر رمضان وصلوات الجمعة والعيد.

من جانبه، قال برهان كيستيشي، المتحدث باسم المجلس في كولونيا:" ما يهمنا كثيرا هو تنفيذ الفتح التدريجي للمساجد على الأرجح اعتبارا من التاسع من ايار/مايو بطريقة حريصة وشفافة"، وحذر من التقليل من شأن الخطر المستمر، ولفت إلى إمكانية استكمال التعليمات إذا دعت الحاجة.

يشار إلى ان حظر التجمعات يسري على صلوات الجماعة في ألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب أزمة كورونا، غير أن بعض الولايات الألمانية خففت من هذا الإجراء، ومن المنتظر أن تجري الحكومة الاتحادية والولايات مشاورات حول الخطوات اللاحقة في هذا الشأن.

يذكر أن الروابط الإسلامية الأربعة الكبيرة ممثلة في المجلس التنسيقي، وهذه الروابط هي اتحاد ديتيب (الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا) والمجلس المركزي للمسلمين واتحاد مراكز الثقافة الإسلامية (في آي كيه زد) ومجلس الإسلام، ويتم تولي رئاسة المجلس التنسيقي بالتناوب.