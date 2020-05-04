مجموعات من دائني الأرجنتين ترفض خطة جدولة الديون

رفضت ثلاث مجموعات من دائني الأرجنتين العرض الذي قدمته الأخيرة لإعادة جدولة حوالي 68 مليار دولار من ديونها. وقال الدائنون إن الخطة تكبد حملة السندات خسائر غير متناسبة.

جاء رفض الدائنين للعرض الأرجنتيني قبل أربعة أيام من اتخاذ قرار نهائي بشأن خطة مبادلة الديون، وهو ما يهدد الأرجنتين بإشهار إفلاسها.

وقال الدائنون في بيان مشترك إن "كل مجموعة من مجموعات حملة السندات الثلاث، والمؤسسات التي تمثلها مع باقي المستثمرين الآخرين، تود تأكيد انها لا يمكن أن تدعم عرض مبادلة الديون الأخير الذي طرحته الإرجنتين".

وأضاف الدائنون إنهم يعتبرون "الشروط التي تريدها الأرجنتين تحملهم خسائر غير متناسبة وهي غير مبررة وغير ضرورية"، لكنهم أضافوا أنه يرغبون في الوصول إلى "حل مقبول للتحديات المالية التي تواجهها الجمهورية حاليا".

تضم مجموعات الدائنين الثلاث، والتي تمثل أكبر دائني الأرجنتين، شركات بلاك روك وفيدليتي وجري لوك كابيتال وأشمور.

وتعاني الأرجنتين حاليا من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 50% في حين يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادها بمعدل 7ر5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وتقول حكومة الأرجنتين إنها لن تتمكن من الوفاء بأقساط ديونها وفقا للشروط الحالية. وعرضت على الدائنين خطة لإعادة جدولة الديون تتضمن خفض قيمة الديون وخفض الفوائد عليها إلى جانب تأجيل سداد الأقساط حتى 2023.