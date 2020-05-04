مصدر عراقي:التصويت على حكومة الكاظمي مساء الثلاثاء

أفاد مصدر عراقي مطلع، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة يوم غد الثلاثاء للتصويت على حكومة المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لموقع "روسيا اليوم" الإخباري إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد موعد الجلسة في الساعة التاسعة من يوم غد وطلب من أعضاء البرلمان الحضور للجلسة".

وكلف الرئيس العراقي، برهم صالح، 9 أبريل الماضي، الكاظمي، الذي تولى منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، بتشكيل الحكومة الانتقالية بعد اعتذار عدنان الزرفي عن أداء هذه المهمة.

وسبق أن أكد الكاظمي رفضه أي ضغوط تقوض الدولة ولا تدعم مسارها، وقال: "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

وفي 28 أبريل كشف مصدر سياسي عراقي عن انتهاء الكاظمي من إعداد تشكيلة الحكومة باستثناء بعض الوزارات، لعرضها على مجلس النواب.

وكان مصطفى الكاظمي تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو عام 2016، بعد أن حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرس بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الأزمات المتلاحقة.