اتخذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد، مدير إدارة مرور الغربية، وتحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة مع انتظام العمل بوحدات المرور بمراكز ومدن محافظة الغربية لليوم الثاني على التوالي.

وأعطى مدير إدارة مرور الغربية توجيهاته لمديري إدارات وحدات المرور بالمحافظة باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتوفير جميع المطهرات بها، حيث تم إنشاء وتخصيص أماكن انتظار للمواطنين بعد تطهيرها وتعقيمها، وإلزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور، والمترددين على أقسامه المختلفة لإنهاء تجديد تراخيص سياراتهم أو تراخيص القيادة الشخصية وغيرها بارتداء الكمامات، وكذلك التباعد بين المواطنين منعًا للاختلاط وتنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية الصادرة بخصوص ذلك.

وتابع مدير إدارة مرور الغربية، تركيب غرفة تعقيم بالبخار بمدخل صالة التراخيص بإدارة المرور بمدينة طنطا كمرحلة أولى لتعقيم وتطهير المواطنين المترددين على وحدة المرور تمهيدًا لتعميمها بجميع وحدات المرور بالمحافظة.

هذا وأشاد المواطنون المترددين على وحدات المرور المختلفة بمحافظة الغربية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها إدارة المرور بالمحافظة حرصًا على صحتهم إلى جانب تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص المختلفة في أقل فترة زمنية ممكنة حرصًا على عدم التجمعات بصالات الانتظار.