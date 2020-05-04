أطلقت شركة المنصور للسيارات خدمات جديدة لمساعدة عملائها في إجراء خدمات الصيانة بأمان تام و دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة وذلك لمساعدة العملاء على الإلتزام بإجراءات الحماية الشخصية.

وتقدم الخدمة الأولى "الصيانة المنزلية" لعملاء أوبل و شيفرولية موديلات 2014 وما بعدها خلال شهر رمضان المبارك قبل وبعد الإفطار مقابل رسوم رمزية 100 جنيه فقط تضاف للفاتورة النهائية.

وتشمل أعمال الصيانة المقدمة من خلال خدمة الزيارة المنزلية تغيير زيت المحرك وتنظيف وتغيير الفلاتر ومراجعة مستويات السوائل بالسيارة وتقدم الخدمة للعملاء من خلال الفروع التالية (فرع الهرم "ملاكي" – فرع مدينه نصر – فرع سموحه – فرع المنصوره " ملاكي " ) وذلك لجميع أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة.

كما توجد خدمات تغيير تيل الفرامل أو فلاتر الهواء وتضاف تكلفة وقت الخدمة وسعر قطع الغيار إلى الفاتورة النهائية للعميل.

على العملاء الراغبين في الإستفادة من خدمة الزيارة المنزلية الإتصال على الرقم المختصر 16424 وطلب الخدمة وسوف يصلهم مهندس وفني و سيارة مجهزة بـ " كمبروسر هواء – ماكينة شفط الزيوت " وما تستلزمه عمليات الصيانة السريعة من معدات أخرى خلال 48 ساعة من طلب الخدمة.

الخدمة الثانية على قائمة خدمة المنصور للسيارات لعملاء أوبل وشيفروليه هي اصطحاب السيارة لمركز الخدمة عن طريق "ونش" يتم إرساله خصيصا لمنزل العميل مقابل رسوم رمزية 200 جنيه فقط، وإعادتها للمنزل مرة أخرى بعد إجراء الصيانة الدورية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة من خلال فروع (الهرم ملاكي – فرع فرع التجمع – فرع العامريه ) علما بأن الخدمة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك عدا يوم الجمعة.

على العملاء الراغبين في الإستفادة من خدمة " اصطحاب السيارة بالونش " الاتصال على الرقم المختصر 16424 وبعد 48 ساعة سوف يصلهم مهندس استقبال لاستلام السيارة ثم إعادتها بعد 24 ساعة فقط عقب إجراء الصيانة اللازمة وسيتم تحصيل الفاتورة من العميل في المنزل مع وجود إمكانية الدفع بالفيزا.

ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمة الونش لإجراء الصيانة والدورية وكافة الأعمال التي تستجد أثناء الإصلاحات وذلك بالتنسيق مع مهندس استلام السيارة.

مع المنصور .. أنت في أيد أمينة