تير شتيجن: مفاوضات تجديد تعاقدي توقفت بسبب كورونا

أكد حارس برشلونة مارك أندري تير شتيجن، أنه "سعيد للغاية" مع الفريق الكتالوني، وأكد وجود اتصالات أولية لمحاولة تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2022.

وقال تير شتيجن، في لقاء نظمه ناديه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ على موقع "إنستجرام": "أنا سعيد للغاية في برشلونة. الوضع الرياضي جيد، الفريق يمضي على نحو جيد".

وأضاف "ما الذي يمكنني أن أطلبه أكثر من ذلك؟ لقد أجرينا محادثات أولية، لكنها توقفت لأن هناك أشياء أكثر أهمية".

ويحاول الحارس الذي يبلغ من العمر 28 عاما أن يبقى في لياقته البدنية في منزله، موضحا "النادي أرسل لنا برامج تدريبية، لكن تنفيذه يتوقف علينا".

وينتظر تير شتيجن مع لاعبي البلوجرانا إتاحة العودة للتدريبات في مدينة جوان جامبر الرياضية.