شهد شارع الورشة بمنطقة الهرم مقتل حارس جراج على يد صاحب جيم بسبب خلافات على ملئ جردل مياة من جراج الحارس على أثرها إصطحب المتهم سلاح أبيض "مطواة" وطعن المجني عليه المسن طعنة في منتصف الصدر ليلتقط أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعة قبل الإفطار اليوم الإثنين بالجيزة.

وقال أحد شهود العيان ان المتهم يدعى "عمرو.أ.أ” 35 عاما صاحب جيم يسكن بشارع الورشة أمام جراج المجني عليه، وطالب من ابن حارس العقار ان يملئ له جردل مياة فحدثت مشادة كلامية بينهم على أثرها تدخل الضحية لحل الخلاف فاستخرج المتهم مطواه وطعن الحارس المسن طعنة نافذة في منتصف صدر ليلقى مصرعه وفر هاربا

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغ يفيد بمصرع حارس عقار على يد صاحب جيم وإنتقل ضباط المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة الى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية ان المتهم يدعى " عمرو.أ.أ" 35 عام صاحب جم والمجني علية "ج.م" 63 عاما حارس جراج "تكاتك" بشارع الورشة بالهرم وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريتها لضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.