جي إي افياشن تعتزم تسريح 25% من قوة عملها على مستوى العالم

أعلنت شركة "جي.إي افياشن" الأمريكية لصناعة محركات الطائرات اليوم الاثنين اعتزامها خفض قوة العمل لديها على مستوى العالم بنسبة 25% "بصورة دائمة" خلال العام الحالي، مشيرة إلى الانكماش الحاد لقطاع الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال ديفيد جويس رئيس الشركة التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية العملاقة إنه سيتم بلورة خطة خفض العمالة خلال الشهور المقبلة، مضيفا أنها أصبحت مطلوبة في ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي والتراجع المتوقع لحركة الطيران في العالم بنسبة 80 في المئة.

يذكر أن سهم مجموعة جنرال إلكتريك كان من أسوأ الأسهم اداء في البورصة الأمريكية خلال الشهور الأخيرة، مع التعثر الشديد للاقتصادين العالمي والأمريكي بسبب جائحة كورونا.

وتتضمن خطة خفض العمالة في قطاع صناعة الطيران في جنرال إلكتريك شطب حوالي 13 ألف وظيفة، في حين قالت الشركة إن خططها تتضمن إجراءات مثل التقاعد المبكر لعدد من العمال.

كان الملياردير الأمريكي وارين بافيت قد ذكر في الأسبوع الماضي إنه تخلص من أسهمه في شركات الطيران وصناعة الطائرات.