 وزير الصحة الكويتي: شفاء 171 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 1947 شخصا - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 171 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 1947 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:44 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1947 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ171 من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 73 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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