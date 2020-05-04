قسد تستعيد السيطرة على سجن لعناصر داعش بالحسكة السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سيطرتها على أحد سجون محافظة الحسكة التي تحتجز بداخلها مسلحي داعش أمس الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قسد كينو كبريل في بيان صحافي اليوم الأحد: "حدث يوم أمس مساءً داخل أحد أكبر السجون التي يحتجز فيها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الحسكة عملية عصيان واسعة النطاق من قبل العناصر المحتجزة كما أن العناصر المحتجزة قاموا بالسيطرة بشكل كامل على داخل السجن بعد أن خلعوا أبواب المهاجع والممرات؛ ما استدعى الأمر إلى تدخل القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب".

وذكر كبريل: "تمت السيطرة على الوضع داخل السجن بعد عصيان دام يوما كاملا انتهت بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قواتنا وقوات التحالف من جهة وعناصر داعش المحتجزين من جهة أخرى".

من جهة أخرى، قالت مصادر في محافظة الحسكة طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "أن سبب الاستعصاء الذي ينفذه عناصر داعش هو نقل عناصر داعش من الجنسية العراقية إلى بلادهم ونقلهم إلى قاعدة عين الأسد تمهيدا لتسليمهم للحكومة العراقية وهو ما يرفضه عناصر داعش".