اتهام رئيس وزراء التشيك السابق نيكاس بالحنث باليمين

أعلنت متحدثة قضائية في براغ، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه تهم الحنث باليمين إلى رئيس الوزراء التشيكي السابق بيتر نيكاس.

ويواجه نيكاس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي المدني المعارض، اتهاما بالشهادة الزور في المحكمة لصالح من كانت عشيقته آنذاك والتي صارت زوجته حاليا جانا نيكاسوفا.

وتعود الاتهامات إلى قضية تجسس أدت إلى سقوط حكومة نيكاس المحافظة في عام 2013، وتتعلق القضية بتتبع جهاز الاستخبارات العسكرية بشكل غير قانوني زوجة نيكاس السابقة، رادكا.

وزعم نيكاس في المحكمة إنه كلف بالعملية الاستخباراتية بينما كان رئيسا للوزراء. غير أن القضاة وجدوا أن عشيقة نيكاس التي كانت مديرة مكتبه آنذاك هي من أعطت الأوامر.

وقضت المحكمة في البداية بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق زوجة رئيس الوزراء السابق، وجرى استئناف الحكم، وفي حال أدين نيكاس بالشهادة الزور فسوف يواجه عقوبة السجن لما يصل إلى 3 سنوات.