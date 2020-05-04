فرنسا تتخطى عتبة 25 ألف وفاة بعد تسجيل 306 حالات إضافية خلال 24 ساعة الماضية

سجلت فرنسا وفاة 306 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد الى 25 ألفا و201 حالة منذ أول مارس الماضي.

وأعلنت الإدارة العامة للصحة الفرنسية، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت لتصل إلى 25 ألفا و201 وفاة منذ أول مارس الماضي، بينما تراجع عدد الأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة إلى 3696 شخصا مقابل 3819 شخصا أمس الأحد، في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وكشفت الإدارة العامة للصحة عن وفاة 306 أشخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25 ألفا و201 منذ أول مارس الماضي.