صحيفة موريتانية: قطر تترك العمال الوافدين فريسة لفيروس كورونا

انتقدت صحيفة "البديل" الموريتانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، حكومة إمارة قطر، متهمة إياها بأنها تركت العمال الوافدين عرضة لفيروس كورونا القاتل.

وذكرت الصحيفة الموريتانية نقلا عن تقرير لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، أن أوضاع العمال الأجانب في قطر مأساوية، مشيرة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد، ومحذرة من عواقب خطيرة لذلك.

ووفقا للصحيفة، كشف تقرير المنظمة أنه "مع تفاقم وباء كورونا المستجد في قطر، عاد سجل حقوق الإنسان السيئ في هذا البلد إلى دائرة الضوء"، مشيرا إلى إغلاق الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تؤوي العمال الوافدين وتركهم أمام خيارات محدودة لحماية أنفسهم من الفيروس القاتل، خاصة أن قطر تعد ضمن أسوأ الدول من حيث عدد الحالات بالنسبة إلى تعداد السكان.

وأضاف التقرير أن إمارة قطر سجلت هذا الأسبوع أكثر من 13 ألف إصابة بالفيروس القاتل وتتضاعف الأرقام بشكل مقلق للوافدين الذين لا يلقون أي اهتمام يذكر، مشيرا إلى أن إغلاق السلطات للمنطقة الصناعية في الدوحة التي يسكنها في الغالب عمال أجانب أدى إلى محاصرة مئات الآلاف من العمال في ما يشبه المهاجع الضيقة، إذ يمكن أن تضم الغرفة الواحدة 10 عمال، في تناقض صارخ مع مبدأ التباعد الاجتماعي، كما احتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة إجراء اختبار كورونا.