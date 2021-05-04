المغرب ونيجيريا يرغبان في بناء شراكة استراتيجية

أعرب وزيرا الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما عن رغبتهما في تطوير علاقات التعاون والارتقاء بمستوى التبادل التجاري، والعمل لبناء شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات لما فيه مصلحة البلدين.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية -في بيان- أن ذلك جاء خلال لقاء بين بوريطة وأونياما، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث بحثا سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب تعود بالنفع على البلدين.

ورحب الوزيران بالتقدم المحرز في إنشاء منصة المنتجات الكيماوية، بشكل مشترك، في نيجيريا بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي ستنتج الأمونيا ومختلف أنواع الأسمدة، منوهان بأن هذه المشاريع الاستراتيجية وذات المنفعة المتبادلة تشكل تجسيدا ملموسا للتعاون جنوب- جنوب.

وأكد البيان أن الوزيرين اتفقا خلال المباحثات على إجراء مشاورات منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والقاري، والالتزام بتعزيز السلم والاستقرار والازدهار في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف الإدارات المعنية.. كما اتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة المقبلة بين البلدين بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.