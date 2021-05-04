بولندا تعيد فتح مراكز التسوق والمعارض وتستأنف الدراسة لبعض الصفوف

أعادت بولندا، اليوم الثلاثاء، فتح مراكز التسوق والمعارض الفنية والمتاجر، مع تحديد أعداد الزوار في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكر "راديو بولندا" أن الأطفال بالصفوف الدراسية المبكرة عادوا إلى المدارس بدءا من اليوم، في حين أنه من المقرر أن يعود جميع الطلاب للانتظام في المدارس وأن تفتح الصالات الرياضية أبوابها، وأن يسمح للمطاعم باستقبال الزبائن بنسبة إشغال 50% بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي قد أعلن الأسبوع الماضي خطة تخفيف القيود بعدما سجلت البلاد انخفاضا في أعداد الحالات اليومية الجديدة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.