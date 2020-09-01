مقتل 14 شخصا بسبب الفيضانات في غرب أفغانستان

أعلن مسؤولون محليون مقتل 14 شخصا إثر وقوع فيضانات عارمة بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة أدراسكان بإقليم هيرات غربي أفغانستان أمس الاثنين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم، جيلاني فارهاد، القول إن الفيضانات وقعت في قرية روخا بمنطقة أدراسكان، مضيفا أن الضحايا بينهم أربعة أطفال وامرأة وخمسة رجال.

وأوضح فارهاد أن الفيضانات أسفرت أيضا عن تدمير عشرات الهكتارات من الأراضي، ونفوق عشرات الماشية.

وقال المسؤولون المحليون إن منطقتى أوبى وكاروخ فى هيرات، شهدتا أيضا وقوع فيضانات، دون أن تتوفر معلومات بشأن الاضرار التي يحتمل أن تكون قد نتجت عنها.