بغض النظر عن حالة الطقس في روسيا، فإن المواطنين هناك يعشقون تناول الآيس كريم. وفي العام الماضي، عندما أدى الوباء إلى تغيير الأوضاع، حاول الكثير منهم اللجوء إلى هذا النوع من الحلوى الممتعة أكثر من ذي قبل.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء عن بيانات من البنك الزراعي، أنه قد تم إنتاج 451 ألف طن من الآيس كريم على مستوى البلاد، بزيادة قدرها 8% عن العام السابق. ويتوقع الخبراء هذا العام بيع المزيد من الآيس كريم، بواقع 463 ألف طن، في المتاجر.



ويتزايد الطلب على الآيس كريم في روسيا منذ 10 أعوام.



ويشار إلى أن الروس يأكلون غالبية الآيس كريم المنتج في روسيا. وبحسب الإحصاءات، فقد شهد العام الماضي بيع 26 ألف طن فقط من الآيس كريم في الخارج، وهي كمية أكثر من تلك التي تم بيعها في عام 2010، وهي 3000 طن.



ويعتبر الآيس كريم طبقا وطنيا في روسيا. وكان الاتحاد السوفيتي بدأ إنتاج الحلوى المجمدة بصورة ضخمة في ثلاثينيات القرن الماضي.