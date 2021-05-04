قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن التقى أمس بالسفير الروسي للاطمئنان على الجالية الروسية بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى تعقب وصول أفواج السائحين الروسين بداية من شهر يونيه المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أنه تواصل أمس مع كبار المستثمرين الذين طمأنوه على أن جزء من الأفواج الروسية قادمة خلال الأسبوع الجاري للتعاقد معهم على الأفواج، مؤكدًا بدء التعاقدات بالفعل.

وأشار على أنه سيتم إطلاق رحلتين مباشرتين خلال اليوم من موسكو إلى الغردقة، موضحًا أنه يتم إجراء تحليل «pcr» قبل مغادرة السائحين في أماكن تواجدهم في الفنادق من قبل فريق طبي، لعدم إضاعة الوقت لديهم، وتسهيلًا الإجراءات.

ولفت إلى تخصيص وزارة السياحة لمكان بمساحة كبيرة في الممشى السيحي، الذي يتوسط معظم الأماكن الموجوزدة في الغردقة؛ لأخذ المسحات الطبية للسائحين، مضيفًا أنه يتم إرسال النتيجة على الفور إلى السائحين في أماكن إقامتهم.

وأكد أن نسب الإشغال في الفنادق حاليًا تعدت الـ 20%، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة مع زيادة الأفواج السياحية، لزيادة أجهزة «pcr» وتوفير أماكن أكثر لإجراء التحليل.

وأوضح أنه تم تطعيم أكثر من 30 ألف فرد يعمل بالقطاع السياحي، ذاكرًا أنه سيتم تطعيم كل من يتعامل مع السائحين كسائقي التاكسي والعاملين في البازارات.





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