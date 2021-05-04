كوريا الجنوبية توسع برنامج القروض للدول النامية مع بنك التنمية الآسيوي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لتخصيص ما يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي لبرنامج القروض منخفضة الفائدة مع بنك التنمية الآسيوي، تماشيًا مع الجهود المبذولة لدعم الدول النامية.

وعقد وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام-كي، اجتماعا افتراضيا مع رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوجو أساكاوا، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتوسيع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بين كوريا الجنوبية وبنك التنمية الآسيوي، حسبما ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية.

ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، اليوم الثلاثاء، تمثل الميزانية المخصصة حديثًا ارتفاعًا عن السقف السابق البالغ 650 مليون دولار.

وقد أطلقت كوريا الجنوبية برنامج القرض التعاوني في عام 1987؛ لمساعدة الدول النامية الأخرى في تمويل مرافق البنية التحتية الأساسية الخاصة بها.

وقالت كوريا الجنوبية إنها تخطط أيضًا لتخصيص 25 مليون دولار لصندوق آسيا الإلكترونية وشراكة المعرفة التابع لبنك التنمية الآسيوي هذا العام، ارتفاعًا من 8.47 مليون دولار في العام السابق، لمساعدة الدول النامية على التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.