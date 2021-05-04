أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء ما إجماليه 3ر18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك حتى الآن.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ273 ألفا و813 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاما واحدا وثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل 19 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 35ر2 مليون إصابة، والوفيات 217 ألفا و345 حالة.

ومر عام وتسعة أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.