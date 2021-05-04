نفت الإعلامية ريهام سعيد، وجود عداء بينها وبين الفنانة زينة، مشيرة إلى أن الأخيرة استاءت من إحدى حلقاتها التي كانت تدور حول موضوع خاص بها.

وقالت خلال حوارها لبرنامج «شيخ الحارة والجرئية» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنها تكلمت في برنامجها حول الموضوع الخاص بالفنانة زينة؛ نظرًا لأن الجميع تكلم عنه، ووصل إلى أن أصبح قضية رأي عام.

وأضافت أنها حاولت الاعتذار من الفنانة زينة أكثر من مرة، ولكنها رفضت لاعتقادها أنها تعتذر منها لتتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها، موضحة أنها تعرف زينة منذ وقت بعيد، منذ أن كانت خطيبة للفنان تامر عبدالمنعم.

وذكرت أن الحياة باعدت بينهما فترة، ولكنها التقيا بعد أن أصبحت كل منهما مشهورة في مجالها، معقبة: «لما اتقابلنا تاني محستش إنها حباني أوي، وده من غير الحلقة».

وأوضحت أن محاولات الصلح بينهما لم تنفع؛ نظرًا لأن الفنانة زينة كانت قد طلبت منها تسجيل فيديو تعتذر فيه عن الحلقة التي تكلمت فيها عن أمر يخصها، متابعة: «عملت الفيديو واعتذرت، طلبت تشوفه الأول قبل ما يتعرض، شافته وقالت لاء مش عاجبني شكلكوا مش زعلان أو ندمان وأنتوا بتتكلموا».

وأشارت إلى أنها دائمًا ما تعتذر عندما يتضايق أحد من كلامها، مضيفة أنها حصلت على البراءة من الدعوى القضائية التي رفعتها زينة ضدها.

ولفتت إلى اندهاشها من الصلح الذي تم بين الفنانة زينة والإعلامي أحمد الهواري، الذي قدم معها الحلقة التي كانت تخص زينة، معلقة: «أحمد الهواري هو اللي جالي وقالي إيه رأيك نتكلم في الموضوع ده، قولتله بلاش، لكن هو أصر..اتصالحوا هما دلوقتي وبيمثل معاها في المسلسل كمان وبقوا أصحاب أوي.. وبطل يكلمني أنا، رغم إني خليت المحامي بتاعي يترافع عنه في القضية لأن محاميه لم يحضر، بس من ساعتها مبيسلمش عليا».