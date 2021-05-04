ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة البيانات بالغربية



تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة البيانات والمصدر، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، قبل طرحها للبيع بالأسواق.



وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية،من ضبط 3 أطنان ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون بيانات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، داخل مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.