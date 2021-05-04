وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون العلاقات مع الصين وروسيا

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يعتزم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إجراء مشاورات بشأن مجموعة من القضايا والصراعات الجارية في أنحاء العالم، والتحديات المشتركة، وذلك خلال لقائهم في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء.

وتتناول المشاورات التي تستمر حتى غد الأربعاء العلاقات مع الصين وروسيا، والوضع في سوريا وأوكرانيا وميانمار وأفغانستان.

يشار إلى أن هذا هو الاجتماع الأول لوزراء خارجية المجموعة منذ عامين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكره البيت الأبيض، تبادل الساسة خلال مأدبة عشاء أمس الاثنين وجهات النظر بشأن إيران وكوريا الشمالية.

وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان. وتستضيف المملكة المتحدة قمة المجموعة هذا العام، في منتصف يونيو القادم.