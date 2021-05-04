رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع استئناف حركة الطيران إلى بريطانيا وأمريكا بنهاية يونيو

قال ويلي وولش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" في مؤتمر صحفي عير الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات المسؤولين على جانبي المحيط الأطلسي تدعو إلى التفاؤل بإمكانية رفع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وبريطانيا على السفر بنهاية يونيو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وولش قوله إن خطط الحكومات لإعادة فتح الأجواء تمضي في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن أحدث موقف للاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف القيود على سفر الأشخاص الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إيجابي.

وقال إن الاتحاد يبدو الآن أكثر رغبة في إدارة المخاطر.

يأتي ذلك فيما حث تحالف لشركات الطيران والسياحة حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة على رفع القيود على السفر بين البلدين، في ظل ارتفاع معدلات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وغيرها من وسائل الحد من انتشار الفيروس.

وقالت الشركات في خطاب مشترك موجه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين إنه يجب الإعلان عن إعادة فتح الأجواء قبل المحادثات الاقتصادية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المقررة في يونيو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الخطاب موقع من ممثلي 49 اتحاد شركات ونقابات عمالية في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال الخطاب "نحن على ثقة من أن الأدوات الموجودة الآن قادرة على تأمين استئناف حركة السفر الآمن على جانبي المحيط الأطلسي.. يعتبر إعادة فتح الحدود بين بريطانيا والولايات المتحدة بطريقة آمنة أمر حيوي بالنسبة للتعافي الاقتصادي للبلدين من جائحة فيروس كورونا المستجد".