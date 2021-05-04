شولتس: الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمكن أن يحصل على 20% من الأصوات ويتولى السلطة

قال أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا، اليوم الاثنين أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، تيار يسار الوسط، يمكنه قيادة الحكومة المقبلة إذا حصل على 20 % من الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في سبتمبر.

ويعتقد شولتس، الذي يشغل حاليا منصب نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية كجزء من الائتلاف مع الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه يمكن أن ينتصروا على الرغم من انخفاض الأعداد في استطلاعات الرأي.

وقال شولتس لقناة "زد دي اف" لقد تم بالفعل استيفاء أحد المتطلبات الأساسية. يعلم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي و(الحزب البافاري الشقيق ) أنهما لن يتجاوزا 30 % ، لذلك يمكننا الآن أيضًا قيادة الحكومة التالية بنتيجة جيدة للغاية في العشرينات بالمئة".

وأكد أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديه "المقترحات الصحيحة" حول كيفية المضي قدمًا في ألمانيا.

وأضاف "لهذا السبب نعتقد أننا يمكن أن نصبح في المقدمة في نهاية المطاف".