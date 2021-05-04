باكستان تؤكد ضرورة بذل الجهود المشتركة لمحاربة الإسلاموفوبيا وإبراز الصورة الحقيقة للإسلام

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ضرورة بذل الجهود المشتركة عبر منصة منظمة التعاون الإسلامي لمحاربة ظاهرة الـ"إسلاموفوبيا"، وإبراز الصورة الحقيقة للإسلام ورسالته للسلام والتسامح.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء عمران خان، حسبما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى باكستان.

وسلط عمران خان الضوء على جهود حكومته لمحاربة تنامي ظاهرة الـ"إسلاموفوبيا" وتعزيز الوئام بين الأديان.

وأوضح أن مبادرات باكستان على المستوى العالمي لخلق الوعي حول الـ"إسلاموفوبيا" تهدف لبناء التفاهم الثنائي وتعزيز الوئام بين الأديان، قائلا إن ربط الإسلام بالتطرف والإرهاب يؤدي إلى تهميش المسلمين عبر العالم.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده بالحوار والتعاون مع جميع أعضاء المجتمع الدولي لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين كافة الشعوب.