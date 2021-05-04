خبراء: فرص تصديرية للشركات المصرية من حظر دخول المنتجات اللبنانية للسعودية

حسين: الفرص التصديرية للمحاصيل المصرية أصبحت أعلى

العطار: مؤشرات إيجابية بارتفاع حجم الصادرات في الربع الأول



يرى عدد من الخبراء أن الشركات المصرية المصدرة للحاصلات الزراعية، لديها إمكانيات لتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة التي تصدرها لبنان لدول الخليج حال استمرار فرض حظر دخولها للمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن مصر ستستفيد من القرار وإن كان بشكل محدود نظرا لقلة الكميات التي كانت تصدرها لبنان للسعودية.

وأعلنت المملكة منذ أيام حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعد ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في شحنة رمان قادمة من لبنان، وأعربت كل من الكويت وعمان والبحرين والإمارات تضامنهم مع السعودية في موقفها.

قال مصطفي النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار السعودية لن يقتصر على المملكة فقط بل على باقي دول الخليج، مؤكدا أن مصر ودول أخرى يمكنها أن تستفيد لكن بشكل مؤقت، «لا أحبذ الاستفادة الناتجة من بعض أخطاء في دول عربية لأننا جميعا عرب أشقاء وأسواقنا مفتوحة لبعضنا البعض».

وأضاف النجارى في تصريح لـ"الشروق"، أن قرار السعودية مرتبط ببعض الإيضاحات التي سيقدمها الجانب اللبناني، والتي علي أثرها سيتم فتح الأسواق مرة أخرى وتعود العلاقات السعودية اللبنانية، موضحا أن مصر ستستفيد لأنها الأقرب للمملكة كما أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر..

لكنه أشار إلى أن حجم صادرات لبنان للسعودية ليس كبيرا لأنها ليست دولة قوية ووضعها غير مستقر، فرغم انخفاض سعر الليرة وأهمية ذلك في التصدير لكن الإطار العام لديهم مذبذب.

وأوضح أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصل إلى 2.2 مليار دولار العالم الماضي، مشيرا إلى أن الشركات المصرية المصدرة للحاصلات الزراعية لديها إمكانية لتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة التي تصدرها لبنان لدول الخليج بما تملكه من قدرات جيدة، ومنتجات متوفرة بالجودة والكم والسعر المنافس، لكنها تحتاج لعلاج بعض المشاكل التى تظهر في الشحن والنقل البري والطيران.

وبحسب تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بلغ إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية مليونين و721 ألفا و403 أطنان من المنتجات الزراعية، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 27 أبريل الماضيين، مقارنة بمليونين و571 ألفا و403 أطنان خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 150 ألف طن.

من جانبه قال محمد علي فهيم، أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن صادرات مصر الزراعية ارتفعت لأكثر من 2.7 مليون طن، حيث تصدرت الموالح ومن بعدها البطاطس والبصل والفراولة والرمان هذه الصادرات.

فيما أوضح أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن مصر لديها إمكانية لتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة التي تصدرها، لأى دولة وليس السعودية فقط، مضيفا أن هناك مؤشرات إيجابية بارتفاع حجم الصادرات في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي رغم أزمة كورونا.

ونفى العطار، في تصريح لـ"الشروق"، وجود حظر على الصادرات الزراعية المصرية فى أى دولة بالعالم، حيث تحظى المنتجات المصرية بثقة كبيرة، كما أن الشركات المصرية المصدرة للحاصلات الزراعية قادرة على تغطية كافة الأسواق العالمية لكفاءة جودتها.

وقال شريف البلتاجي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر ودول أخرى ستستفيد من قرار الممكلة العربية السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية.

لكنه أوضح أن حجم صادرات لبنان محدود مقارنة بحجم صادرات مصر للسعودية ودول الخليج، مؤكدا أننا قادرون علي تغطية النقص في أي من المنتجات التي كانت تصدرها لبنان للمملكة.

فيما قال هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن حظر دخول الخضراوات والفاكهة من لبنان إلى السعودية سيتيح فرصة أمام زيادة الصادرات المصرية لدول الخليج من المنتجات التي لها بدائل في مصر.

وأضاف حسين أن الفرص التصديرية للمحاصيل المصرية أصبحت أعلى لأنها الأقرب لدول الخليج وأمامها فرص جيدة بالتزامن مع الموسم التصديري، مشيرا إلى أن لبنان كانت تصدر الموالح بكل أصنافها الليمون والبرتقال وغيرهما فضلا عن البطاطس والخس وكلها منتجات متاحة لدينا لتصديرها.

ويرى جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أنه رغم حجم صادرات لبنان المحدود مقارنة بحجم صادراتنا لدول الخليج، إلا أن هذا لا يمنع استفادة مصر من القرار، والذي سيؤثر إيجابيا خاصة على المنتجات التي توقفت السعودية عن استيرادها من لبنان مثل الرمان والبطاطس المصرية وبعض الأصناف الأخرى .

وأوضح صيام، أن الحاصلات الزراعية المصرية لديها إمكانية لتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة التي تصدرها لبنان لدول الخليج.