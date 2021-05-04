في الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل «هجمة مرتدة»، تواص «دينا» حضور ندوات المؤتمر، كما تحاول تقوية علاقتها بـ«إنجي الصواف»، وتواصل «نازلي» مراقبتها لإعطاء أشارة تجنيدها، وأثناء تواجدها تتهرب من المراقبة لمقابلة الضابط «رامي» والحصول منه على التعليمات.

فيما تؤمن المخابرات المصرية وصول «سيف» إلى أحد دول شرق أوروبا، والذي يتصل بصديقه «طارق العامري» ليؤمن له مسكن ومكان يعمل به، وأثناء ذهابه إلى عمله في اليوم الأول يجد قوات الشرطة تلقي القبض على «طارق» فيهرب.

«هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، يوسف عثمان، قيس شيخ نجيب، مايان السيد، نورا عبدالرحمن، خالد أنور، شروق ايمن، ندى موسى، سلمى طارق، هاجر الشرنوبي، محمد عادل، شمم الحسن، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.