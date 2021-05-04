وزير المالية الألماني يحث على إعلان واضح بشأن تمديد مساعدات كورونا

حث وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، الحكومة على إعلان واضح بشأن تمديد مساعدات كورونا الاقتصادية.

وفي مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" نشرت اليوم الثلاثاء، قال نائب المستشارة إنجيلا ميركل: "أنا على قناعة راسخة بأنه ينبغي علينا تمديد المساعدات الاقتصادية مرة أخرى وأن نصدر إعلانا واضحا في موعد أقصاه نهاية العام".

كما طالب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أيضا بتمديد القواعد الخاصة بمساعدات تخفيض أوقات الدوام "حتى وإن تم تجاوز الجائحة على نحو كبير في الصيف، فإن الكثيرين سيظلون محتاجين إلى استمرار الدعم في هذا العام، وينبغي أن يحصلوا على هذا".

وفي رده على سؤال حول وضع برنامج آخر لتحفيز الاقتصاد، قال شولتس: "أتوقع نموا جيدا لهذا العام، وربما جاء أفضل مما يعتقده الكثيرون"، مشيرا إلى أن الحكومة ستستعين بديون بقيمة تزيد عن 400 مليار يورو للفترة بين 2020 حتى 2022، "وأنا أرى أن هذا القرار صحيح تماما رغم أن هذه الأموال ليست أموالا قليلة".

كان شولتس، ووزير الاقتصاد، بيتر التماير، أبديا عدم ممانعتهما لتمديد المرحلة الثالثة من مساعدات تجاوز أزمة كورونا للشركات التي تعطي منحا للشركات وأصحاب المشاريع الخاصة لتغطية تكاليفهم الثابتة مثل الإيجارات وحقوق الانتفاع ونفقات الفائدة على القروض بالإضافة إلى نفقات الكهرباء والتأمين شريطة أن تسجل هذه الشركات خسائر في الإيرادات لا تقل عن 30%، ويسري هذا البرنامج حتى الآن حتى يونيو المقبل.