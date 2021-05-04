الاتحاد الأفريقي: انعقاد اللجان الفنية للتخطيط الاقتصادي 17 مايو الجاري

أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيتم عقد اللجان الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل على مستوى الخبراء والوزراء في الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري، لمناقشة الانتعاش المستدام وتعزيز تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودمج الإنتاج والتجارة والاستثمار القاري في المنظومة العالمية.

وذكر الاتحاد الأفريقي - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن اللجان الفنية المتخصصة والمعنية بالتمويل والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، هي المؤتمر الرائد للوزراء الأفارقة المسؤولين عن المالية والاقتصاد والتخطيط والتكامل والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية، لمناقشة المسائل المتعلقة بتنمية أفريقيا.

ومن المقرر أن تناقش اللجان مفهوم سلاسل القيمة العالمية، وسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في أفريقيا، والفرص والتحديات لتكامل سلسلة القيمة في أفريقيا، وتطوير سلاسل قيمة قارية متكاملة ورقمنة سلاسل القيمة الأفريقية، وتعزيز التمويل العام والخاص للاستثمار في سلاسل القيمة الأفريقية.. وسيسبق الجزء الوزاري من اللجان الفنية المتخصصة اجتماع الخبراء، الذي سيناقش هذه القضايا والآثار المترتبة عليها بالنسبة للقارة، ويقدم النتائج إلى الوزراء للنظر فيها وتقديم التوجيه السياسي.