سلسلة متاجر مترو ألمانيا تسجل خسائر بأكثر من 130 مليون يورو بسبب كورونا

أعلنت سلسلة متاجر مترو في ألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء، أنها سجلت في الربع الأول خسائر بـ131 مليون يورو في الربع الأول من العام الحالي بسبب إجراءات الإغلاق المتربط بجائحة كورونا في العديد من الولايات.



وكانت الشركة المدرجة على قائمة إس-داكس للشركات الصغيرة في مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية، سجلت خسائر بقيمة 87 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضحت مترو أن إجمالي خسائرها في النصف الأول من السنة المالية الحالية الذي انتهى في آخر مارس الماضي، وصل إلى 32 مليون يورو.



يشار إلى أن إجراءات الإغلاق أثرت بقوة على قطاع الفنادق والضيافة وكلاهما من العملاء المهمين لمترو.



ويتوقع مجلس إدارة مترو برئاسة شتيفن جرويبل الذي تولى مهام منصبه أول مايو الجاري أنه سيكون هناك إعادة فتح شاملة لقطاع الضيافة والسياحة في الفترة بين يونيو حتى أغسطس المقبلين، ورأى المجلس أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حدوث تعاف سريع وجوهري في قطاع المحلات التجارية.



وتراجع إيرادات السلسلة في الفترة بين أول يناير حتى نهاية مارس الماضيين بنسبة 9ر15% لتصل إلى 05ر5 مليار يورو، وانخفضت أرباح التشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) بنسبة 2ر14% لتصل إلى 114 مليون يورو.