 فون دير لاين: ربع سكان الاتحاد الأوروبي حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا - بوابة الشروق
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فون دير لاين: ربع سكان الاتحاد الأوروبي حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 7:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 7:23 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إنه تم توزيع حوالي 150 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" داخل الاتحاد الأوروبي، في إعلان عن هذا الإنجاز.

وكتبت رئيسة الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبي تقول عبر تويتر: "إن ربع الأوروبيين تلقوا أول جرعاتهم".

وأضافت: "سنحصل على جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو"، في إشارة إلى الهدف الرئيسي للتكتل لاستراتيجية التطعيم الخاصة به.

ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 ما يقرب من 450 مليون نسمة. ووفقًا للمفوضية ، فإن 266 مليونا من بينهم من البالغين.

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