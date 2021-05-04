انتخابات محلية في مدريد اليوم وحزب «فوكس» يتطلع لدور في حكومتها القادمة

ينتخب سكان العاصمة الإسبانية مدريد برلمانا محليا جديدا، اليوم الثلاثاء، وسط آمال من حزب "فوكس" اليميني الشعبوي في أن يكون له دور في تشكيل الحكومة القادمة.

ويُنظر إلى التصويت باعتبار أن له أهمية على مستوى البلاد، تتجاوز المنطقة القوية اقتصاديا.

وبحسب استطلاعات الرأي، يمكن لـ"حزب الشعب" المحافظ بقيادة الرئيسة الحالية للمنطقة، إيزابيل دياز أيوسو، مضاعفة نصيبه من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، ليحصل على نحو 40% من الأصوات.

ومن أجل تشكيل الحكومة القادمة، قد تضطر أيوسو إلى الاعتماد على فوكس، وهو احتمال وصفته بأنه لا يمثل مشكلة.

وقاد التحالف المحتمل إلى توحيد اليسار المنقسم، والذي دعا إلى مشاركة ضخمة في التصويت خلال الحملة الانتخابية.

وحذر رئيس الوزراء الإسباني، الاشتراكي بيدرو سانشيز، من أن اتفاق حزب الشعب مع فوكس قد يعرض النظام الديمقراطي الإسباني للخطر.