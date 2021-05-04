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عرضت فضائية «CNN عربية» مقطع فيديو يرصد رقود مرضى كورونا على الأرض داخل مستشفى مكتظ تديره الحكومة في ولاية أوتار براديش بالهند، ومشاهد من المعاناة الشديدة داخله.

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 20 مليون حالة بعد تسجيل 357 ألفًا و229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بحسب ما أظهرته بيانات وزارة الصحة اليوم.

ورصدت وزارة الصحة الهندية زيادة حالات الوفاة بواقع 3449 لتصل إلى 222 ألفًا و408. وأصبحت البلاد ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها الـ20 مليون حالة.