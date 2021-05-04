كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صدور قرار من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في قارة إفريقيا.

وقال شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «‏القرار صباحاً تأجيل تصفيات كأس العالم في افريقيا».

وأضاف: «ستحدث تغييرات كبيرة في جدول الدورى العام من بعد مباراة الاهلي والزمالك».

ويلعب منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضمن مجموعة تضم إلى جانبه كلًا من ليبيا، الجابون وأنجولا، حيث اعتمد كاف ملعبًا واحدًا لكلًا منهم.

وبناء على اعتماد كاف، فإن منتخب ليبيا سيخوض مبارياته في التصفيات على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، وسيلعب منتخب أنجولا على ملعب 11 نوفمبر في لواندا، بينما تقام مباريات الجابون على ملعب ملعب فرانسفيل الذي يتواجد في المدينة التي تحمل أسمه.