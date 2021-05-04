الكونغو تعلن نهاية التفشي الثاني عشر لفيروس إيبولا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الاثنين نهاية التفشي الثاني عشر لفيروس إيبولا .

وقالت وزارة الصحة في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا إن تفشي المرض في إقليم شمال كيفو انتهى بعد 12 إصابة مؤكدة وست وفيات منذ أوائل شباط/فبراير.

وقال وزير الصحة جان جاك مبونجاني إن السلطات يجب أن تظل يقظة ووصف خطر وجود إصابات جديدة لحالات الإيبولا بأنه مرتفع.

يذكر أن لدى الكونغو تاريخ من تفشي الإيبولا، حيث تم الإعلان عن انتهاء تفشي المرض السابق في تشربن ثان/ نوفمبر الماضي. ثم، بعد بضعة أشهر فقط، ظهرت حالات جديدة في إقليم شمال كيفو.

ويتسبب فيروس إيبولا في ارتفاع درجة الحرارة وغالبًا ما يؤدي إلى نزيف داخلي حاد ووفيات.

وتعمل السلطات في دولة غينيا الواقعة في غرب إفريقيا أيضًا على مكافحة تفش جديد لفيروس إيبولا، والذي تعقد بسبب المعركة المتزامنة ضد فيروس كورونا.

أبلغت غينيا عن ثماني وفيات حتى الآن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن تفشي الفيروس في البلدين مستقل عن بعضهما البعض، حيث تفصل بين البلدين حوالي 4000 كيلومتر.