رئيسا تونس وألمانيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير تطلعهما لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في العديد من المجالات، لاسيما منها الاقتصادي والعلمي، وفي قطاعات أخرى بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بين الرئيسين تناولت العديد من القضايا، من بينها العلاقات التونسية الألمانية، وكيفية دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية.

وتطرقت المحادثة الهاتفية إلى آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على العالم بأسره، كما توقف الرئيسان مطولا على تطور الأوضاع في ليبيا، حيث شدد الرئيس التونسي على أن الشرعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية.. وتبادل الرئيسان الدعوات لزيارة البلدين عند استقرار الأوضاع الصحية.