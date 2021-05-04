 رئيس جنوب أفريقيا يحصل على التأييد للإطاحة بأمين عام الحزب الحاكم - بوابة الشروق
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رئيس جنوب أفريقيا يحصل على التأييد للإطاحة بأمين عام الحزب الحاكم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 10:19 ص

تمكن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، من الحصول على تأييد كان بحاجة إليه من خمسة أعضاء بحزب المؤتمر الأفريقي الحاكم، لإرغام الأمين العام للحزب، آس ماجاشول، على التنحي عن منصبه حيث يواجه اتهامات جنائية، بحسب ما ذكرته صحيفة "بزينس داي"، دون الكشف عن كيف وصلت إلى هذه المعلومات.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، إلى أن ماجاشول قد تجاهل حتى الآن إنذارا نهائيا من قيادة الحزب بالتنحي عن منصبه خلال محاكمته في تهم بالفساد.

 

وجرى توجيه اتهامات بالفساد والاحتيال وغسل الأموال، لماجاشول في شهر نوفمبر الماضي، على خلفية عقد تدقيق بقيمة 255 مليون راند (16 مليون دولار) عندما كان رئيسا لحكومة إقليم "فري ستيت".

 


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