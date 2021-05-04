حزب فوكس الشعبوي اليميني الإسباني يتطلع لدور في حكومة مدريد القادمة

ينتخب سكان العاصمة الإسبانية مدريد برلمانا محليا جديدا، اليوم الثلاثاء، وسط آمال من حزب "فوكس" اليميني الشعبوي في أن يكون له دور في تشكيل الحكومة القادمة.



ويُنظر إلى التصويت باعتبار أن له أهمية على مستوى البلاد، تتجاوز المنطقة القوية اقتصاديا.



وبحسب استطلاعات الرأي، يمكن لـ"حزب الشعب" المحافظ بقيادة الرئيسة الحالية للمنطقة، إيزابيل دياز أيوسو، مضاعفة نصيبه من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، ليحصل على نحو 40% من الأصوات.



ومن أجل تشكيل الحكومة القادمة، قد تضطر أيوسو إلى الاعتماد على حزب فوكس أو بوكس حسب نطقه بالأسبانية ، وهو احتمال وصفته بأنه لا يمثل مشكلة.



ووصفت أيوسو التصويت بأنه "بداية النهاية" لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية.



ولم يكن هناك سوى إشارة عابرة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى في دولة أنهكتها جائحة فيروس كورونا وتعلق كل آمالها على مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تقدر بمليارات اليورو.



وصنعت أيوسو شعبية لنفسها بشكل أساسي من خلال انتقاد القيود التي فرضتها الحكومة المركزية بقيادة سانشيز منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتطبيقها على مضض أو عدم تطبيقها على الإطلاق في مدريد.



ورغم ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بسبب كورونا، نسب إليها الكثيرون الفضل في إبقاء عقلها متفتحا، وكانت يتم إطلاق اسم "عاصمة الحفلات في أوروبا" على مدريد أحيانا وأحيانا ما أطلق ملاك الحانات على أيوسو لقب "القديسة".



وأدى التحالف المحتمل إلى توحيد اليسار المنقسم، الذي دعا إلى مشاركة ضخمة في التصويت خلال الحملة الانتخابية.



وحذر رئيس الوزراء الإسباني، الاشتراكي بيدرو سانشيز، من أن اتفاق حزب الشعب مع فوكس قد يعرض النظام الديمقراطي الإسباني للخطر.