وزيرا الخارجية الكندي والبريطاني يناقشان التعاون الثنائي وجائحة كورونا

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أكد وزيرا الخارجية الكندي مارك جارنو، والبريطاني دومينيك راب، التعاون الوثيق بين البلدين، وناقشا التعاون بين المملكة المتحدة وكندا بشأن تعليم الفتيات، وحرية الإعلام، والاحتجاز التعسفي.

والتقى الوزيران، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع المنعقد حاليا في بريطانيا.

ووافق الوزيران على العمل بشكل وثيق معا بشأن الأولويات الطموحة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين ومجموعة السبع، كما ناقشا الاستجابة الدولية لجائحة كوفيد-19، وتعميق الشراكة البريطانية الكندية في مجال الأمن والتجارة.

ويحضر الوزير الكندي أول اجتماع مباشر لوزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع منذ أكثر من عامين منذ بدء الجائحة.



