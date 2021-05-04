أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 20.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 429 ألفا و194 جرعة، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 5 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 4.05 مليون إصابة، والوفيات إلى 121 ألفا و433.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.