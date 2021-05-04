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الحكومتان المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال

طائرات الرفال
طائرات الرفال
أحمد عجاج
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 12:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 12:24 ص

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد (30) طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى (10) سنوات.

وأضاف المتحدث: "كانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقد لتوريد (24) طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التى تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية".

يذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

 

   

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