عبد الحفيظ: الأهلي يدفع فاتورة الضغط «هرقليز لا يتحمل هذا الجدول»

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن خسارة الفريق أمام غزل المحلة بهدف في بطولة الدوري تبدو انعكاسا لحالة الضغط البدني التي يعانيها الفريق.

صرح عبد الحفيظ عقب اللقاء "قلت منذ أسبوعين أننا سندفع الضريبة مهما كانت مهارات الفريق وإمكانياته وقدراته، لا يمكن تحمل ضغط المباريات بهذا الشكل، (هرقليز) كرة القدم لن يتحمل هذا الجدول باللعب كل 3 أيام على مدار 15 يوما".

وأضاف "الإصرار على ضغط الجدول لنكون سعداء بإنهاء بطولة الدوري في موعد معين، لا يعد أمرا جيدا بل (سلق بيض)".

وأقر مدير الكرة بالأهلي "قدمنا أداء سيئا ضد غزل المحلة خاصة في الشوط الأول، لقد تفوقوا علينا في الالتحامات والشراسة وتحلوا بروح عالية، وتقدموا بهدف، وحاولنا أن نعود في الشوط الثاني، لكن لم ننجح".

واستدرك سيد عبد الحفيظ في ختام تصريحاته "لكن لابد من التعامل مع الواقع سواء كان صحيحا أو خاطئا خاصة أن الفريق أمامه مباراتين مهمتين ضد الاتحاد السكندري والزمالك، ولابد من التعامل معها بكل جدية".